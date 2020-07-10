Вчера, 9 июля, стало известно, что после продажи земельного участка, на котором находился дом, президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей переехал в государственную резиденцию «Конча-Заспа», сообщает From-ua.

Переезд главы государства вызвал бурную реакцию среди политиков, лидеров общественного мнения, журналистов и блогеров.

Украинский политтехнолог Михаил Подоляк считает, что искусственное акцентирование внимания общества на этом событии является попыткой отнести Зеленского к разряду старых политиков, для которых было нормой скрывать свои доходы и пользоваться многочисленными привилегиями. В то время, как действующий глава государства из своего переезда секрета не делал, тем самым продемонстрировав свою публичность и открытость.

«Безумнейший парадокс нашего времени. Который явно характеризует нарастающую шизофрению в общественном мнении. Такое себе убойное расщепление сознания. Чтобы ты не предложил - обязательно окунёшься в негативный хайп. В обильный крик. В расследовательскую ненависть с микрофоном... Вчера, когда везде махрово сидело старое паучье, привыкшее все воровать/прятать, безбожно врать, делать идиотское лицо, когда его ловили с поличным и которое никогда не показывало открыто изменения своих материальных статусов - это считалось нормальным. Не знаем? Ну и не страшно. Они же святые боги, право имеющие врать, воровать и обниматься с врагами», - написал Михаил Подоляк на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, в ситуации с продажей имущества и временным переездом Зеленский продемонстрировал публичную модель поведения и поступил, как любой обычный западный политик. И если бы он был президентом другой страны, то никто бы на это даже не обратил внимание.

«Сегодня президент показывает совсем иную модель публичного поведения - открыто и прозрачно продаёт часть своего имущества, вносит данные в декларацию, уведомляет общество (через НАЗК) о соответствующих изменениях. Временно перебирается на гос/дачу). Открыто. Точно также, как поступают в таких ситуациях западники - продали? обменяли? перебрались? Отлично. Все прозрачно. Сделали пометку и побежали дальше... Но нет же. У нас так не работает. Давай-ка будем гнобить, оскорблять, расследовать то, что и так публично сделано). «Он же сказал, что гос/дачи - это зло!» Зло, конечно. Если чрезмерно. Если закрыто. Если в качестве привилегии. Но что делать, если есть протоколы поведения для охраняемых лиц?)... И если нельзя запрыгнуть в первый попавшийся дом и там пересидеть?)», - отметил политтехнолог.

Также он добавил, что эта ситуация показала неготовность нашего общества воспринимать настолько открытую модель поведения первого лица страны. И оно продолжает цепляться за вчерашний день, когда для политиков было нормой не отчитываться за свои действия перед народом.

«Увы, мы так и не смогли решить, что именно нам нужно... Вчерашний нафталиновый формат, когда все было закрыто и когда царила сплошная ложь. Чтобы потом, через какое время в очередных пленках услышать правду о лицемерном нутре очередного патриота с большими седым апломбом, так и не поверившего в собственную отставку с высшей должности. Или все/таки нам нужен формат сегодняшний, когда ты доверительно говоришь обществу - «сделал так и так, получил энный доход, задекларировал его законно, временно перебрался в государственное жилье»... В любом случае, посередине сидеть у нас не получится. Пора определяться», - подытожил Михаил Подоляк.