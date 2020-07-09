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На Закарпатье был задержан мужчина, который пытался вывезти из страны старинные иконы и картины.

Фото: Фейсбук Закарпатской таможни

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской таможни.

«На таможенном посту «Дьяково-автомобильный» Закарпатской таможни инспекторы обнаружили в микроавтобусе старинные иконы. Выезжая из Украины в одну из стран Евросоюза, 37-летний черновчанин на микроавтобусе марки «Мерседес-спринтер» в зоне таможенного контроля выбрал зеленый коридор. Однако во время проведения таможенного осмотра инспекторы в багажном отсеке транспортного средства среди личных вещей выявили спрятанные от таможенного контроля старинные 3 иконы и 4 картины, на перевоз которых через таможенную границу Украины необходимы соответствующие разрешительные документы», - отметили в сообщении.

Задержанный объяснил, что вещи ему передали в Черновцах малознакомые лица для доставки по указанному адресу в ЕС.

Также таможенники сообщили, что будет проведена экспертиза по историко-культурной принадлежности выявленных икон и картин.
ForUm

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