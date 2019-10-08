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В Бердянске Запорожской области 6 октября верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы.

Фото: Бердянская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, перед началом молитвенного шествия участники крестного хода – священники во главе с архиепископом Ефремом и прихожане многих храмов из разных уголков епархии – собрались в Свято-Никольском храме.

Здесь верующие приложились к иконам Богородицы, которые были специально привезены для участия в крестном ходе. Это особо почитаемые в Бердянской епархии святыни иконы Божией Матери – «Почаевская», «Скоропослушница», «Спорительница хлебов», «Державная», «Экономисса», «Августовская», «Успение Божьей Матери», «Хлебная», «Владимирская», «Всецарица», «Казанская», «Знамение» и «Троеручица-Бердянская».

Крестный ход проследовал от Никольской церкви, направляясь в центр города.

У храма в честь Новомучеников и исповедников Бердянских участники крестного хода остановились для краткой литии, а затем продолжили движение к кафедральному собору в честь Рождества Христова. Под его стенами был отслужен акафист Богородице.

«Мы прошли по городски улицами, засвидетельствовав тем самым, что все мы – дети Божии. Мы молились Богородице о даровании мира в наших сердцах и в стране, о даровании мира в Отечестве. Каждый из нас идет своим путем, но хотелось бы, чтобы этот путь вел ко спасению», – отметил архиепископ Ефрем.

Участники крестного хода на память о нем получили в подарок небольшие иконы с изображением Покрова Богородицы. По словам владыки Ефрема, традиция проведения крестных ходов в Бердянске будет продолжаться.
ForUm

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