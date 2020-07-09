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Министерство юстиции решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний: заключенных переведут в другие колонии, а персонал уволят и предложат новую работу. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает «Украинская правда».

«6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковельская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37», – отметила она.

По словам Высоцкой, также разработали план действий после закрытия колоний.

В частности, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний «с лучшими условиями содержания», а персонал уволят и ему предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

Высоцкая отметила, что это позволит «оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы».

Она также добавила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы «улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы».
ForUm

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