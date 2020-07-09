Мировые лидеры призвали к всеобъемлющему подходу в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которая, по словам главы Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера, погрузила рынок труда в «беспрецедентный кризис», сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Давайте проясним: это не выбор между здоровьем или рабочими местами и экономикой. Они взаимосвязаны: мы либо победим на всех фронтах, либо потерпим неудачу на всех фронтах», - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш участникам саммита МОТ в среду.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на мир возложена особая ответственность защищать миллионы медицинских работников, находящихся на передовой кризиса и сталкивающихся с растущим числом случаев заражения и смерти. «Вместе мы обязаны защищать тех, кто защищает нас», - сказал он.