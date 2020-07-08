На центральном железнодорожном вокзале столицы "Киев-Пассажирский" установят современные инфракрасные системы скрининга температуры тела. С их помощью можно будет измерять температуру 120 человек в минуту, при этом не создавая скопления людей.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, две системы установят на Центральном вокзале и одну - на Южном.
«Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных», - отметил глава правления УЗ Иван Юрик.
Он также отметил, что в случае у пассажира будет подозрение на заболевание, его не допустят на объект. Охрана будет рекомендовать обратиться в медицинский пункт вокзала.
Кроме того, системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на расстоянии от одного до пяти метров.
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