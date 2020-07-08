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Кабинет министров выделил Минздраву деньги на закупку оборудования для опорных больниц в госпитальных округах. Постановление было принято на заседании правительства в среду, 8 июля.

«Принятие решения правительства позволит выделить Министерству здравоохранения средства для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах. Речь идет о районных больницах. Проектом предполагается, что это оборудование будет закуплено централизованно Министерством здравоохранения, получателем средств предлагается определить ГП Медицинские закупки», - сказал глава МОЗ Максим Степанов.

Министр добавил, что речь идет о закупке компьютерных томографов, ангиографов, эндоскопического оборудования.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что на закупку оборудования планируется выделить из Фонда борьбы с COVID-19 5,3 млрд грн. Решение поддержано с доработкой в ​​трехдневный срок.

Кабмин также принял постановление о создании приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сказал, что речь идет о капитальном ремонте и реконструкции 210 приемных отделений.

«С целью оборудования приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения, в частности в учреждениях, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, необходимо выделить средства из Фонда борьбы с COVID-19 в объеме 1,68 млрд грн», - заявил Чернышев.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к «худшему варианту». 
ForUm

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