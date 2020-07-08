С 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе регулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.