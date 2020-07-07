Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это произойдет из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусп. При этом полное восстановление за следующие шесть месяцев невозможно, пишет Reuters со ссылкой на собственный ежемесячный опрос аналитиков, передает УНИАН.

Таким образом, 2020 год ознаменуется для Украины крупнейшим экономическим обвалом с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Российская агрессия стала причиной падения украинского ВВП на 14,5% во втором квартале 2015 года.

«Цифры экономической активности, скорее всего, покажут весь масштаб кризиса. Мы ожидаем, что сокращение углубится до 10% в сравнении с прошлым годом во втором квартале», - сообщили изданию аналитики инвестиционной компании ICU.

Украина заключила с МВФ соглашение о кредитной программе на 5 миллиардов долларов для борьбы с экономическими проблемами. Но рынки на прошлой неделе были шокированы неожиданной отставкой председателя Национального банка.

Аналитики допускают, что хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, может смягчить экономический ущерб от пандемии коронавирус. Но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой. Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале украинский ВВП сократится на 5,5%, а в четвертом - на 3% по сравнению с предыдущим годом. Государственная служба статистики Украины опубликует свой отчет за второй квартал по ВВП в середине августа. В первом квартале украинская экономика сократилась на 1,3% в то время, как в прошлом году в этот период она возрастала на 2,9%.



12 аналитиков, которых опросило агентство Reuters, считают, что по итогам 2020 года сокращение экономики Украины будет составлять 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019-ом. Киев ожидает падение на 4,8%. «Мы прогнозируем, что ВВП начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года, но очень медленно из-за низких доходов и осторожного поведения потребителей и инвесторов», - сообщили в ICU.