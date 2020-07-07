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Почитание святых апостолов Петра и Павла в один день говорит об единстве Церкви и имеет под собой историческое обоснование.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Богословские дискуссии обогащают Церковь. И сам тот факт, что Православная Церковь почитает вместе двух таких разных людей – апостолов Петра и Павла, свидетельствует о нашем отношении к дискуссии. Церковь должна быть единством в разнообразии», – подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, что традиция празднования памяти апостолов Петра и Павла в один день возникла из практики Римской Церкви, которая особо чтила мученический подвиг этих двух великих святых.

Кроме того, в таком праздновании присутствует и определенный символизм.

«Мы в один день почитаем двух первоверховных апостолов. Они шли ко Христу разными путями, их жизненный опыт был существенно различным. Но при этом оба они явили в своей жизни верность Христу и Его Церкви. Потому и сегодня мы должны помнить, что там, где Христос, там свобода», – отметил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что «во Христе каждый получает возможность творчески раскрыть свою личность, «находясь в обогащающем общении с другими христианами, которые так же свободно раскрывают себя во Христе».

 
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