С 00:00 7 июля 2020 на границе с Беларусью возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Дольск», что в Любешовском районе Волынской области и «Вильча», что в Полесском районе Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

«Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Белоруссии. А «Дольск» - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена ​​работа указанный пунктов пропуска.