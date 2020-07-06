также в разделеМир
Великобритания впервые ввела санкции отдельно от ЕС 13
В США от COVID-19 скончался известный актер 43
Ученые считают, что ВОЗ недооценивает распространение коронавируса воздушным путем 13
Ученые прогнозируют исчезновение большинства видов рыб к 2048 году 20
В мире от COVID-19 умерли уже более полумиллиона человек 11
По посольству США в Багдаде пытались нанести ракетный удар 22
В Австрии убили критика Кадырова, которого связывают с делом Окуевой 23
В России количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч 14
Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют беларусам 20
Адвокаты россиянина по делу MH17 получат доступ к обломкам самолета 27
В США разбился малый пассажирский самолет 19
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов 26
В России вступили в силу поправки в Конституцию по «обнулению» Путина 20
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса 20
Ученые допускают, что коронавирус может стать более заразным 18
Неизвестные ограбили здание Европарламента 21
В мире коронавирусом заболели уже 10,8 миллиона человек 18
NYT назвала вероятного посредника при контактах талибов с РФ 20

Правительство Китая не скрывало информации о коронавирусе (COVID-19), а наоборот в короткий промежуток времени принимало жесткие меры, чтобы прекратить его распространение в стране.

Об этом говорится в документе Посольства КНР в Украине, сообщает Укринформ.

«Правительство Китая приняло самые всеобъемлющие, жесткие и тщательные меры в кратчайшие сроки (чтобы прекратить распространение COVID-19 в кране - ред.)», - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что благодаря именно таким шагам китайские власти смогли в значительной степени удержать заболевания в Ухане, разбив цепь по распространению коронавируса.

Как отметили в дипмиссии 9 мая ученые из Йельского и Цзинанского университетов в совместном исследовании пришли к выводу, что решительные шаги китайских властей, включая «закрытие» городов, значительно снизили уровень распространения коронавируса.

Ограничительные меры также могли помочь сделать невозможным дополнительное количество случаев заболевания коронавирусом в 1,4 миллиона человек, из которых бы 56 тысяч умерли поза провинцией Хубэй уже по состоянию на 29 февраля.

Ранее Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что правительство Китая скрывало от мировой общественности крайне важную информацию о тяжести вспышки коронавируса в своей стране.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги