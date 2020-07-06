Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета Украины стала первый заместитель АМКУ – государственная уполномоченная Ольга Пищанская, сообщает пресс-служба комитета.
«От сегодня и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская», – сказано в сообщении.
Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением.
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