На завтра, 7 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди», - говорится в сообщении.
Также днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.
В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.
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