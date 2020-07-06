также в разделеОбщество
Назначена и.о. главы АМКУ 9
На всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку 9
В РФ задержали бывшего украинского футболиста за «шпионаж» 31
ВОЗ и Евросоюз передали оборудование для 27 украинских лабораторий 10
Минздрав: Из 25 тысяч коек для пациентов с COVID-19 занято всего 4 тысячи 10
Командующий ВМС: Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации с РФ 68
Петиция о запрете 5G в Украине собрала необходимые подписи 60
Развитие трансплантации могут сделать частью медреформы 14
Украинцы смогут изменить избирательный адрес онлайн до 9 сентября 11
Украинцев призвали не сливать в сеть информацию о войсках 17
Хомчак опроверг информацию о сокращении численности ВСУ 44
Дело о стрельбе Пашинского направили в суд 21
Шмыгаль: В Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19 23
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» 33
Власти Греции позволили пропустить на свою территорию одну украинку 15
В ВСУ коронавирусом болеют 164 человека 16
Украина уже накопила в ПХГ 20 миллиардов кубов газа 13
На границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска 12

На завтра, 7 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди», - говорится в сообщении.

Также днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги