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Святой апостол Павел считал не только веру, но и добрые дела необходимыми для спасения человека.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Святой апостол Павел обращается к тем, кто подобно мертвому, был чужд великой Божьей любви. Эту любовь Господь явил не за дела, а только по великой Своей милости.

Обычно находятся люди, особенно это развито у сектантов, которые говорят, ссылаясь на апостола Павла, что добрые дела нет необходимости совершать. Достаточно поверить в Господа, ведь сказано: «вы спасены через веру» (Еф. 2:8). Получается так, что вера спасает, и живи в свое удовольствие с уверенностью в своем спасении.

Но нельзя вырывать несколько слов из Послания, намеренно отказываясь замечать то, что дальше сказано. А сказано следующее: «мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10)», - напомнил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что вера проявляется не в словах, а добрыми делами, на которые призвал нас Господь.

«Спасение для нас открывается благодатью. Она — лестница, ведущая нас в Царство Божие. Идти же по ней придется каждому. Идти с усилием, ведь подниматься всегда трудно. Нельзя лестницу считать целью. Нельзя игнорировать предстоящий путь, как нельзя считать спасение обеспеченным для себя только потому, что человек посчитал себя верующим. Веру еще нужно явить. Она не словами доказывается, а делами. Ведь именно на добрые дела призвал нас всех Господь. Призвал не заслуженно, не за наши заслуги, которых нет, а по дару благодати.

Никто не может хвалиться и уничижать другого. Каждому даны силы, указан путь, представлена возможность реализовать данное и помнить, что это только твой долг, а потому выполнять его — обязанность, а не заслуга», - заключил митрополит Антоний.

 

 
ForUm

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