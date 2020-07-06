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Утром 6 июля в Киеве на улице Константиновской произошел конфликт со стрельбой, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня около 5:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Константиновской. На место немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители предварительно установили, что возле кинотеатра «Жовтень» к компании молодых людей подошли двое местных жителей навеселе, которые сделали им замечание вроде из-за громкого поведения. Однако когда молодые люди на него не отреагировали, началась толкотня, во время которой один из мужчин достал оружие и сделал несколько выстрелов.

После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое в дальнейшем направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Двух правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 37 и 38-летние киевляне, один из которых привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
ForUm

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