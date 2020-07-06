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По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 533 780 человек, выздоровели 6 161 729 человек.

В целом подтверждено 11 419 529 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 888 585 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 603 055 больных, в России – 680 283, в Индии – 673 165, в Перу – 302 718.

 
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