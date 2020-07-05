Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в июне поступления в госбюджет стали на 5,5% больше, чем ожидалось, что означает начало эффективной борьбы со схемами на таможне.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Он процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

«Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне», - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда гривен.