Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда гривен. При этом в Министерстве финансов ожидают увеличение доходов таможни на 15-20%.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

«Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%», - сказал Марченко.

При этом в Минфине называют борьбу с контрабандой и ликвидацию теневых схем, основным приоритетом для увеличения доходов в госбюджет.