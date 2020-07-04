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В сети появилось видео конфликта со стрельбой, произошедшего сегодня утром, 4 июля, в Арене в центре Киева.

Видео сняли очевидцы, которые в это время находились на летней площадке ресторана. При этом гости на террасе спокойно наблюдали за массовой дракой.

На видео видно, что оружие было у нескольких участников конфликта.

Напомним, что после драки со стрельбой пострадали три человека, десять участников конфликта задержали.

Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.
ForUm

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