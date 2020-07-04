Во Львовской клинической больнице впервые провели операцию по трансплантации сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

Сердце пересадили 57-летнему жителю Коростеня, у которого пять лет назад был инфаркт.

«Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь. Здоровое донорское сердце ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым», — заявил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.