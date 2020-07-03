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Минимум у 50 членов Европарламента из их офисов украли компьютеры, планшеты и другие предметы, когда их не было на рабочем месте из-за локдауна. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Politico.

Как известно, в марте президент Европарламента Давид Сассоли ввел строгие меры, запрещающие доступ посторонним посетителям в здание организации, и призвал членов Европарламента работать из своих стран, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Парламент оставался почти пустым до мая.

Немецкий депутат Европарламента Нико Семсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что разочарован отсутствием ответа со стороны генерального директората по безопасности Европейского парламента.

«Это огромный скандал, и я не знаю, почему все закрывают рот. Мы почти уверены, что грабители перерыли все наши вещи, поскольку в офисе было очень грязно», - сказал он.

Представитель Европарламента заявил, что им сообщили о кражах в апреле, после чего они усилили охрану, которая патрулировала офисы. Другие официальные представители Европарламента сообщают, что от злоумышленников пострадали примерно 50 человек.

Массимо Казанова, член Европарламента от Италии, написал на своей странице в Facebook, что он подал жалобу в парламент после того, как несколько неизвестных людей ворвались в его офис и взломали замки шкафов.

Дита Чаранзова, член Европарламента и вице-президент по безопасности, сказала, что она попросила генеральный директорат по безопасности представить отчет о взломах и представит его на предстоящем заседании бюро, которое занимается административными вопросами.
ForUm

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