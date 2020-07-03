«Крымская правозащитная группа» (КПГ) утверждает, что в аннексированном Россией Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19, а как причину смерти часто указывают внебольничную пневмонию. Об этом глава правления КПГ Ольга Скрипник проинформировала членов и наблюдателей Совета по правам человека ООН, сообщает Крым​.Реалии.

«Распространению COVID-19 в Крыму способствуют регулярное авиасообщение из Москвы, которая сегодня является наиболее опасным по распространению COVID-19 регионом в России. 30 июня 2020 года было выполнено 38 рейсов из Москвы в Симферополь. Прибывшие из России люди не проходят самоизоляцию и не направляются в обсерваторы, их никто не тестирует на COVID-19. Очевидно, что для предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове, российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают», – отметила Скрипник.

По мнению Скрипник, официальные данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму также «далеки от реальности», а уровень диагностики нового заболевания на полуострове остается низким.

Российские власти Крыма не комментировали заявление правозащитников.