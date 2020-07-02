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Суд приговорил к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы двух иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ираке, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации «Исламское государство».

Злоумышленники в 2013-2015 годах «принимали» участников «ИГИЛ» из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне «ИГИЛ». Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями «Исламского государства», которые находились в Турции и Сирии. Злоумышленники регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

Сотрудники СБУ также установили, что в октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевику для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику террористической организации «Исламское Государство», гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Поддержание обвинения в суде осуществляла прокуратура Харьковской области.

 
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