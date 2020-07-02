Конституционный суд начал рассмотрение представления Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.

Во время заседания в четверг судья-докладчик Петр Филюк проинформировал участников производства о ходе рассмотрения дела, сообщает Укринформ.

В частности, по его словам, он направил запросы в органы государственной власти, научные учреждения с просьбой выразить правовые позиции относительно поднятых в конституционном представлении вопросов.

«Во время подготовки материалов дела к рассмотрению было дано поручение Секретариату Конституционного суда подготовить информационно-аналитическую справку относительно практики органов конституционной юрисдикции зарубежных государств в части карантинных мероприятий в связи с распространением COVID-19, а также относительно анализа законодательства зарубежных стран по поводу изменения оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений на период введения карантина», - отметил судья.

Поскольку КС рассматривает это представление в форме письменного производства, которое не предусматривает устного заслушивания участников производства, после выступления судьи-докладчика суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения.

Как сообщалось, пленум Верховного Суда 29 мая обратился в КС с представлением, в котором обжаловал отдельные положения постановления правительства «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и положения частей первой, третьей статьи 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», абзаца девятого пункта 2 раздела 11 «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

ВС просил проверить, не были ли нарушены: право на свободу передвижения, право покидать территорию Украины, право на мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на доступ к медицинской помощи.

В ВС считают, что введенное в законе о бюджете временное ограничение на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к невыполнению судебных решений, что противоречит Конституции.

Кроме того, ВС обжаловал введенные с 1 апреля ограничения зарплат на уровне 47 тыс. грн для госслужащих. В этом ВС видит неправомерное ограничение уровня материального обеспечения сотрудников бюджетных учреждений, прокуроров и судей, которое нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и исполнения судебных решений.