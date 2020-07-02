В четверг дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также во второй половине дня и на Севере, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Воздух раскаленный, поэтому в грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами», - отметила она.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, только днем ​​на Харьковщине и Сумщине возможны небольшие дожди.

Жара охватит большинство областей. Температура воздуха + 29 + 34 градуса, на юге и востоке до +36 градусов.

Дожди освежат только воздух в западных областях, там предполагается + 23 + 28 градусов.

Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером локальный грозовой дождь.

Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Ближайшее ослабление жары в Киеве – суббота и воскресенье.

А более ощутимый свежий воздух придет в столицу с 8-9 июля.