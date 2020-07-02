Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что уже полгода учит украинский язык. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам Кернеса, он занимается вместе с учителем «два-три раза в неделю».

На вопрос о том, откуда взялось желание учить украинский, мэр Харькова ответил: «Ну, я изучал украинский язык и литературу в школе. И смотрю на украинском языке телевидение, понимаю».

Комментируя, почему именно сейчас решил учить язык, Кернес ответил: «Ну, это мое дело».

Кернес работает в должности мэра Харькова с 2010 года.