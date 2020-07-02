В Ивано-Франковской области наблюдается ухудшение эпидемической ситуации и рост числа подтвержденных случаев заболеваемости населения COVID-19.

Учитывая ситуацию, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области разработало предложения по усилению карантинных мероприятий в сфере общественного питания.

По результатам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение запретить на территории области проведение массовых мероприятий (свадьбы, дни рождения, крестины, поминальные обеды и т.п.) в заведениях общественного питания внутри помещений с участием более 10 человек – до 31 июля 2020 года.

Решением комиссии Главное управление Госпродпотребслужбы в области и Главное управление Национальной полиции обязаны усилить надзор за соблюдением гражданами и субъектами хозяйствования требований постановлений главного государственного санитарного врача Украины, с целью недопущения дальнейшего осложнения эпидемической ситуации, и принимать необходимые меры в случае нарушения санитарного законодательства.

При установлении повторных нарушений санитарно-эпидемических требований на подконтрольных объектах будут приниматься решения о приостановлении их работы.