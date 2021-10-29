НАБУ и САП завершили спецрасследование в отношении экс-министра экологии времен президента Януковича, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку местонахождение бывшего министра экологии и природных ресурсов не было установлено, о подозрении ему сообщили 1 июля 2020 года в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно – направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствам телефонной связи.

Напоминаем, 12-13 июня 2020 года НАБУ и САП разоблачили «с поличным» трех человек, сразу после предоставления 5 млн дол. США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии.

Речь идет о:

первом заместителе начальника ГУ ГНС в г. Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех людей задержали и 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Взятку давали за закрытие дела относительно «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за «консультационные услуги» посреднику). В этом деле были задержаны трое.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.