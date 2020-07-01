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Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов, которые мотодельтапланом переправляли в Румынию сигареты.

Как сообщил пресс-центр ведомства, пилота мотодельтаплана задержали на окраине н.п. Капловка Хотинского района.

Около 3:00 ночи воздушный контрабандист приземлился после заграничного полета. Над соседней страной он сбросил пакеты с табачными изделиями. Вместе с пилотом задержали двух его сообщников.

За нарушение границы на пилота составлен административный протокол по ст. 204 КУоАП.

Об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 282 УК «Нарушение правил использования воздушного пространства» и ст. 334 УК «Нарушение правил международных полетов» проинформированы подразделения Нацполиции и СБУ. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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