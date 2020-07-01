Сегодня, 1 июля, Национальный банк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, сообщила пресс-служба регулятора.

«Сплит» - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Нацбанка, и перенастройки участников рынка, а также параллельное наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка», - отметил глава НБУ Яков Смолий.

«Сплит» дает Нацбанку возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора. Кроме того, он должен способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

Новое регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе будет реализовываться по международным стандартам так же, как это происходит и в банковском секторе.

Накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создание прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования. Реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка. «Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций, - добавляет Смолий. - А это в свою очередь приведет к усилению финансовой стабильности и содействию макроэкономическому развитию в целом и к созданию благоприятных условий и новых возможностей для роста каждого участника небанковского сектора в частности».

Особое внимание НБУ будет уделять защите прав потребителей, поскольку именно корректная информация о финансовых услугах и соответственно доверие потребителей формирует спрос и способствует устойчивому развитию рынка. Это направление деятельности предполагает работу с обращениями граждан к НБУ и систематизацию выявленных нарушений и ключевых недостатков в работе небанковских финансовых учреждений и оперативного реагирования на них. Кроме этого, будет регулироваться честность рекламы и полнота раскрытия информации об услугах. На основе собранной информации и в соответствии с анализом проблемных ситуаций, возникших вследствие неполного или скрытого раскрытия информации об услугах, будут прописаны рекомендации небанковским финансовым учреждениям по эффективной обработке жалоб клиентов и вместе с представителями рынка будут разрабатываться новые требования к раскрытию информации об услугах в рекламе и на вебсайтах.