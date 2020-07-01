В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, Одессы из-за значительного увеличения количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Для того, чтобы этого не произошло и в Украине уменьшилось количество больных, все должны придерживаться рекомендованных эпидемиологических правил. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

«Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы. - Ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус», - прокомментировал Степанов.



Кроме того, глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук.

По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина. «Но я хочу еще раз напомнить, если не пользуются нашими рекомендациями, которые мы даем, мы не в состоянии тогда остановить COVID-19. Если пользуются, у нас рост будет значительно меньше и в какой-то период у нас не будет совсем роста заболеваемости коронавирусом», - добавил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.