Сегодня, 30 июня, во Львовской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решении о продлении карантина до 7 июля, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической черте, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии», - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, Львовщина - среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. «На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе», - сказал Козицкий.



Он в очередной раз призвал жителей области быть осторожными и сознательными, ведь продолжительность и суровость карантина зависит от них.

По словам директора Департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тысяч населения (при норме более 24).

«Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%», - добавил директор департамента. Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.