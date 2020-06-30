В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода «Турецкий поток» с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от «Турецкого потока» или любого другого обходного газопровода», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала 2020 года, когда начал работать «Турецкий поток», Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы. А зависимость исключительно от «Турецкого потока» несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены.