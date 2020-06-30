также в разделеЭкономика
Укрзализныця переводит сотрудников на сокращенную рабочую неделю 12
Украина обновила рекорд экспорта зерновых 30
Президент поручил Кабмину повысить минимальную зарплату 127
ВБ предоставит Украине $350 миллионов на поддержку экономических реформ 16
МВФ: Экономика Украины вернется к докарантинным значениям к 2024 году 21
Херсонский порт передали в концессию 501
МВФ объяснил, почему ВВП Украины падает больше, чем в других странах 44
Наблюдательный совет Укрнафты избрал нового главу 21
Оператор рассказал, как осуществляется транзит газа в ЕС в условиях стихии 25
Украинско-венгерская комиссия по экономике впервые за семь лет провела заседание 19
Долги украинцев за коммуналку превысили 63 миллиарда 18
Суд открыл дело о смене наблюдательного совета Приватбанка 15
Госдолг Украины превысил $82 миллиарда 30
Уровень безработицы в Украине сократился до 8,6% 14
Украина избавилась от зависимости от рынка РФ в экспорте овощей и фруктов 56
Стресс-тест НБУ: 9 банков имеют риски достаточности капитала 19
Почти половина расходов украинцев приходится на еду 12
Прибыль украинских банков выросла на почти на четверть 16

В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода «Турецкий поток» с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от «Турецкого потока» или любого другого обходного газопровода», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала 2020 года, когда начал работать «Турецкий поток», Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы. А зависимость исключительно от «Турецкого потока» несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
16
Теги