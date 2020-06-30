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Тема отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уже себя исчерпала, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью украинской службе BBC.

«Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса», - сказал Шмыгаль.

При этом он согласился, что в структуре Министерства внутренних дел «могут быть негодяи».

«Мы их видим, это проявляется в тех преступлениях, которые приобретают резонанс. Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это несокрытие таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины», - заявил Шмыгаль.

«Когда случается беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, ежедневно рискующие своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули вора», - добавил премьер.
 
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