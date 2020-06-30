Предприниматель Сергей Саченко вместе с супругой Светланой напали на руководство нацпарка «Тузловские лиманы» во время осмотра охранных территорий, пишет Думская.

Как сообщил замдиректора НПП Иван Русев, больше всего пострадала и.о. директора Ирина Выхристюк – супруга Саченко избила ее палкой.

Руководители заповедника

«Светлана ворвалась в машину нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, избивала ее палкой и рвала ее волосы… Прорваться к машине нам было сложно, ее оцепили отморозки охранного агентства… Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу», — написал Русев.

Отметим, что у руководства нацпарка и семьей Саченко уже давно продолжается конфликт. В 2016 году Саченко силой пытался отстоять возможность охотиться и ловить рыбу на отделяющей Тузловские лиманы от моря косе, а в январе 2020 года нацпарк через суд заставил Саченко перестать незаконно использовать 30 гектаров заповедного Лебедевского леса.