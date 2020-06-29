Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий перенес опреацию на сердце.

Фото: vimaorthodoxias.gr

Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, после госпитализации с проблемами сердца, 26 июня перенес процедуру ангиопластики и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей, сообщает сайт Vima Оrthodoxias.

Архиепископ Анастасий из-за сердечного приступа был госпитализирован в больницу HYGEIA, в столице Албании городе Тиране.

У Предстоятеля Албанской Церкви медики диагностировали стеноз коронарной артерии и в тот же день провели процедуру ангиопластики, во время которой владыке Анастасию установили два стента.

На данный момент состояние его здоровья, по мнению врачей, удовлетворительное и через несколько дней Блаженнейший Анастасий сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.