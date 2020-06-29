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Украинская Православная Церковь переносит ежегодные многотысячные крестные ходы в связи с карантином.

Фото: Крестный ход в Крещатицкий монастырь 2019 / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, в связи с продолжением карантина в Украине традиционный крестный ход к чудотворному кресту в пгт. Калиновка Винницкой области переносится на следующий год. 

При этом 6 июля состоится архиерейская Божественная литургия в храме, где стоит чудотворный крест. По преданию, этот крест был расстрелян воином-красноармейцем в 1923 году, после чего из распятия потекла кровь.

Также отменен в этому году и переносится на следующий крестный ход в  Крещатицкий монастырь, который ежегодно проходит в Черновицко-Буковинской епархии. 

«К сожалению, в связи с продолжением карантина в Черновицкой области, традиционный ежегодный крестный ход в мужской монастырь в честь св. ап. Иоанна Богослова села Крещатик Заставнивского района переносится на следующий год», - сказано в сообщении на странице епархии в Фейсбук. 
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