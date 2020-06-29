В Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Всего было исследовано 93 пробы морской воды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

Таким образом, морская вода не соответствует требованиям 13 проб на пляжах Одессы, а именно: на 13 ст. В. Фонтана, 16 ст. В. Фонтана, 10 ст. В. Фонтана, Аркадия и Дельфин. Однако санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям после исследования 9 проб.

Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.