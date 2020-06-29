В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре почтили память митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского).

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 27 июня, в день обретения мощей священномученика Владимира в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Божественную Литургию возглавил наместник Лавры митрополит Павел.

Накануне вечером мощи священномученика Владимира были перенесены из Дальних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм, после чего наместник Лавры митрополит Павел возглавил в том же храме всенощное бдение.

«Когда в 1992 году случился церковный раскол в нашей стране, святой священномученик Владимир явился нам своими святыми мощами и сейчас невидимо предстоит с нами и молится о каждом из нас. Пусть же Господь молитвами святителя Владимира поможет нам с чистой совестью молиться, поможет нам сохранить себя в Святой Соборной и Апостольской Церкви, сохранит нас в единстве, сохранит нашу Церковь, нашу страну», - сказал митрополит Павел.

Во время богослужения верующие помолились за избавление от коронавируса.

По окончании Литургии владыка Павел возглавил крестный ход с мощами священномученика Владимира к Дальним пещерам, где был совершен молебен. После молебна митрополит Павел окропил святой водой молящихся. После чего прихожанам и паломникам Лавры была предложена трапеза у Дальних пещер.

В Киево-Печерской лавре напоминают, что при посещении богослужений нужно соблюдать необходимые карантинные меры: держать дистанцию, а также быть в масках.