Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас не исключает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отдельные границы в Европе повторно закроют. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на интервью Мааса агентству dpa. "Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", - заявил он.



В то же время он подчеркнул, что ситуация с закрытием, которую все наблюдали в марте, не должна повториться без обсуждения и голосования, поскольку такие важные вопросы нужно координировать по всей Европе.

По словам Мааса, Европа многому научилась за время коронакризиса: страны улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких размерах и такими темпами, которых никогда не было.

Ранее страны Европейского Союза из-за эпидемии коронавируса в марте закрыли свои границы. По состоянию на 27 июня почти все внутренние границы ЕС уже открыты. Исключение - Норвегия и Финляндия, которые планируют открыться в середине июля.



