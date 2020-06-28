Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он сказал в интервью изданию «ГОРДОН», отвечая на вопрос о политических амбициях.
«Наверное, да, [хочу стать президентом]. На следующих [выборах президента в 2024 году], наверное, [баллотироваться не буду]. А вот [в 2029 году], возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период», – сказал санврач.
Ляшко родился в 1980 году в Ривненской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца, а в 2015 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
В 2003–2010 годах Ляшко работал в санитарно-эпидемиологической службе Киевской области. После этого три года – в Министерстве здравоохранения, был директором департамента Госсанэпидслужбы. В 2013–2018 годах возглавлял Киевский областной лабораторный центр. Затем четыре года руководил общественной организацией «Инфекционный контроль в Украине». С 2018-го по 2019 год занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья.
В декабре 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения, в марте 2020 года он стал главным санитарным врачом.
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