Трамп продовжує тиснути на медіа. Тепер Білий дім вимагає виправлень від Politico

Білий дім вимагає від американського видання Politico протягом 48 годин видалити або відредагувати три публікації про керівницю апарату президента США Сьюзі Вайлз. Якщо редакція не виконає вимогу, адміністрація Дональда Трампа погрожує переглянути відносини з медіа та вдатися до юридичних заходів.

Про це пише Axios.

Лист із вимогою юридичний відділ Білого дому надіслав редакції в понеділок, 19 жовтня. Відведений на виконання вимог термін спливає 22 жовтня.

Радник Білого дому Вілл Шарф назвав у листі три матеріали про Вайлз, які, на думку адміністрації, містять неправдиву інформацію.

Одна з публікацій мала заголовок «“Крижана діва” Трампа під вогнем критики». У ній ішлося про те, що президент розглядає можливість звільнення Вайлз. Трамп назвав цю інформацію «фейковими новинами».

Після виходу матеріалу Politico повідомило, що публікація викликала паніку, а сам президент був розлючений через її появу. Шарф назвав цей текст «неймовірно дурним і неправдивим».

Третя публікація, «Сьюзі Вайлз допомогла організувати інтерв’ю на Fox напередодні відставки прессекретаря», стосувалася колишньої речниці Білого дому Кеті Захарії. За версією Politico, Вайлз підставила її перед інтерв’ю. У Білому домі заперечили ці твердження.

Шарф заявив, що «свобода преси не звільняє від відповідальності». Він зажадав від редакції виправити матеріали та перепросити перед Трампом і Вайлз.

У разі невиконання вимог адміністрація «проведе негайний перегляд відносин з Politico й розгляне всі інші відповідні та доступні правові засоби захисту».

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг також виступив із різкою заявою на адресу видання.

«Politico — це іноземна операція, спрямована на втручання в американську політику та маніпулювання нашими виборами за допомогою дезінформації», — написав він у соцмережі X.

Конфлікт Трампа з медіа

Протистояння адміністрації Трампа з американськими медіа загострилося у вересні. 18 вересня президент заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому, звинувативши ці видання в поширенні «фейкових» матеріалів про його адміністрацію.

У відповідь CNN, MS NOW та Politico подали федеральний позов проти Трампа та трьох його провідних радників. У спільній заяві редакції наголосили, що Білий дім анулював акредитацію журналістів без попередження та дотримання належної процедури, оскільки не погодився з їхніми матеріалами.

Згодом телеканали ABC, CBS, Fox News та NBC підтримали CNN і відмовилися замінити його знімальну групу в пулі Білого дому. Через це телевізійний пул припинив висвітлювати заходи президента, призначені для спільної зйомки.

«Суспільство має життєво важливий інтерес в отриманні точної та незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати новинну організацію через те, що не згодна з її репортажами», — йшлося у спільній заяві ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC.

Трамп відкинув звинувачення в цензурі та тиску на свободу слова.

Згодом суд у США дозволив журналістам CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі, постановивши, що заборона, запроваджена президентом, порушує закон.