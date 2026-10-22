Після обмежень Starlink конгресмени США закликали Трампа допомогти Україні виявляти російські ракетні установки

23 американські конгресмени — 16 демократів і сім республіканців — закликали президента США Дональда Трампа та засновника SpaceX Ілона Маска надати Україні доступ до супутникових систем Starlink для виявлення російських ракетних установок на території РФ.

Про це повідомляє The Hill, яке цитує лист конгресменів, надісланий у середу.

Автори звернення закликали Трампа особисто звернутися до Маска, щоб забезпечити Україні відповідні можливості.

«Одним телефонним дзвінком ви зможете як врятувати життя, так і дати Владіміру Путіну більше стимулів для переговорів», — ідеться в листі.

Серед республіканців, які підписали звернення, — Джо Вілсон від Південної Кароліни, Браян Фіцпатрік від Пенсильванії, Дон Бекон від Небраски, Карлос Гіменес від Флориди, Джефф Герд від Колорадо, Енді Гарріс від Меріленду та Макс Міллер від Огайо.

Конгресмени заявили, що поділяють мету завершення війни в Україні та припинення людських втрат, однак наголосили на необхідності надати Києву інструменти для протидії російським атакам.

«Якщо Україна не може надійно перехоплювати російські стріли, вона повинна мати можливість збити лучника. Система Starlink, якою керує компанія SpaceX пана Маска, могла б у цьому допомогти», — зазначили автори листа.

Вони також наголосили, що кремлівський лідер Владімір Путін наразі не демонструє наміру припинити кровопролиття.

Водночас звернення конгресменів пролунало на тлі суперечки щодо обмежень доступу України до супутникових систем SpaceX, які використовують українські військові.

Україна користується військовою системою супутникового зв’язку Starshield із 2024 року. На відміну від звичайного Starlink, її військова версія має можливості, важливі для виконання окремих бойових завдань, зокрема керування безпілотниками на високих швидкостях.

У ніч проти 14 жовтня SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield без попередження Сил оборони України. Це ускладнило виконання завдань українських безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. До кінця того самого дня роботу терміналів на швидкості до 160 км/год відновили, однак обмеження швидкості залишилося чинним на території України.

Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень військової системи Starshield ухвалюють американські військові та президент США. Водночас Трамп заперечив причетність Вашингтона до уповільнення роботи системи, а державний секретар Марко Рубіо заявив, що не має стосунку до рішень SpaceX. Міністр війни США Піт Геґсет також повідомив, що його відомство не видавало директив щодо обмеження роботи Starshield.

Згодом видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на джерела, що Маск обговорював із Трампом обмеження роботи супутникового зв’язку для України. Обставини ухвалення рішення залишаються предметом суперечок у США. Американські законодавці закликали розслідувати інцидент і встановити відповідальних за обмеження, які вплинули на військові можливості України.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона відновила роботу системи раннього попередження про пуски російських балістичних ракет. Він також анонсував розмову з Рубіо.

Європейська комісія зі свого боку заявила, що обмеження доступу України до Starlink суперечать досягнутим домовленостям, і наголосила на необхідності забезпечити Україні повноцінний доступ до системи.