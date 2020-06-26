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Министерство здравоохранения обращается к контролирующим органам по усилению контроля на транспорте и в супермаркетах из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, комментируя ситуацию с увеличением числа инфицированных коронавирусной инфекцией в стране, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в Украине введены стандарты лечения, которые показывают свою действенность, оказания медпомощи врачами является достаточно эффективным, и это подтверждает показатель летальности, который ниже показателей других стран Европы. «Вместе с тем, мы должны понимать, что система здравоохранения имеет определенный предел. И когда у нас каждый день по 200-205 человек госпитализируется, то заполняются койки, и мы можем прийти к ситуации, когда эти койки просто закончатся», - сказал министр.

По его словам, чтобы этого не произошло, люди должны пользоваться теми рекомендациями, которые дает Минздрав. «Конечно, министерство обращается к контролирующим органам по усилению контроля на транспорте, прежде всего к людям, которые отвечают за перевозку граждан или ответственным в супермаркетах и других заведениях, чтобы контролировалось там, где есть максимальная возможность передачи вируса, и как следствие, соответствующее инфицирование. Минздрав не будет останавливаться на тех действиях, которые проводятся с точки зрения лечения и проведения тестирований. Но, чтобы мы были способны оказывать медпомощь, чтобы победили COVID-19, прошу вас, уважаемые украинцы, соблюдать правила», - призвал министр.

Он привел пример, что в Закарпатской и Черновицкой областях процент заполненности коек уже превысил 50%. «Поэтому прошу вас, уважаемые украинцы, следовать рекомендациям, которые дает Министерство здравоохранения», - обратился он к гражданам.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.

 

 
ForUm

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