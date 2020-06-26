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В результате пожара в металлическом павильоне на ул. Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе Киева погибла женщина.

По данным ГосЧС, информация о происшествии поступила 26 июня в 2:09.

По прибытию спасателей было установлено, что около 9-ти этажного жилого дома в отдельно расположенном металлическом павильоне размером 5х5 м возник пожар с последующим распространением огня на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья размером 4х7 м. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 2:23 пожар пожарным удалось локализовать, а в 2:31 – ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара, в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни.

В результате пожара огнем были повреждены товар, личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем павильоне.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
ForUm

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