также в разделеПолитика
Посольство Украины осудило сербского министра за слова о «бандеровцах» 20
Зеленский «срочно» прибыл на Прикарпатье 28
Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших от взрыва дома в Киеве 10
Кабмин будет раз месяц заседать в регионах 16
ЦИК признала избранным нового нардепа 18
Экс-депутат: Украинцы надеялись, что Зеленский принесет мир - а увидели второго Порошенко 24
Лукашенко заявил о вмешательстве РФ во внутренние дела Беларуси 48
«Я иду с вами в разведку»: Зеленский поставил задачи комитету по разведке 34
Назначен новый госсекретарь Кабмина 24
ОПЗЖ: Третьякова должна сложить полномочия народного депутата 65
ОПЗЖ: Власть полностью устраивает монополия на убийство в руках национал-радикалов 20
Кабмин одобрил отставку главы Кировоградской ОГА 24
Оксана Марченко: Политикой должны заниматься профессионалы 17
Мулык: Коломойскому надо пить валерьянку по поводу судьбы «1+1» 34
Сийярто назвал условие снятия вето с проведения заседаний комиссии Украина-НАТО 26
Эксперт: Реформировать суды должны не активисты, а те, кто несет за это ответственность 17
Малюська предложил отменить люстрацию всех коммунистов 59
Юрист: Иностранцы не должны заниматься у нас судебной реформой 24

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» о продлении срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения   коронавирусной болезнью (COVID-19)» № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусом, и предотвращения распространения COVID-19 среди населения Украины.

Украинское законодательство позволяет применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность таких лекарственных средств по лечению COVID-19.

Доступ к экспериментальным препаратам – передовым изобретениям может помочь в борьбе с коронавирусом. Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, государства Израиль. Соответствующая практика действует во многих странах мира.

Закон, который подписал президент, продолжает применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги