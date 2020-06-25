Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» о продлении срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезнью (COVID-19)» № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусом, и предотвращения распространения COVID-19 среди населения Украины.

Украинское законодательство позволяет применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность таких лекарственных средств по лечению COVID-19.

Доступ к экспериментальным препаратам – передовым изобретениям может помочь в борьбе с коронавирусом. Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, государства Израиль. Соответствующая практика действует во многих странах мира.

Закон, который подписал президент, продолжает применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.