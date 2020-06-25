В Белевском Рождество-Богородичном женском монастыре на Ровенщине прошли торжества по случаю чествования иконы Богородицы «Достойно есть», подаренной афонскими монахами 90 лет назад.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Ровенской епархии в Фейсбук, образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть», переданный со Святой Горы Афон, привезли в Белевский скит в 1930 году.

В день праздника в обители совершили ночную и позднюю литургии, Из-за карантинных ограничений на богослужении присутствовало ограниченное количество священнослужителей и мирян.

«В Белевский скит, поскольку тогда еще не было монастыря, икона попала в 1930 году, ровно 90 лет назад. Подарили образ монахи афонского скита в честь Андрея Первозванного, к нам тогда привез икону Блаженнейший митрополит Дионисий».

В исторических справках есть рассказ о том, с какими трудностями митрополиту пришлось столкнуться, чтобы доставить сюда икону. Когда образ привезли на место назначения, встречали его многолюдно и с большими почестями.

Привезенная с Афона икона Богородицы «Достойно есть» пользуется с тех пор большой популярностью среди паломников. Монахини рассказывают об особых милостях от образа Богоматери, Которая по искренним молитвам помогает во многих праведных делах.