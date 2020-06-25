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В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви призвали к молитве за пострадавших от наводнения на Буковине.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской  епархии в Фейсбук, в епархии опублыковали свои соболезнования пострадавшим от паводков.  

«Черновицко-Буковинская епархия выражает свои соболезнования всем пострадавшим от наводнения на Буковине. Призываем всех молиться и, по мере сил, помогать пострадавшим от непогоды. Сейчас идет Петров пост, поэтому просим всех, кроме молитв, усилить соблюдение поста и делать больше дел милосердия. Хотим напомнить, что причина большинства всех бед, которые попускает нам Бог – наши грехи и отступление от Него. Поэтому призываем всех каяться в своих грехах и просить прощения и помощи у Бога», – отметили в епархии.

Также в Буковинской епархии призывают, в связи с постоянными ливнями в области, угрозой потерять урожай на полях и опасностью наводнения, усилить молитвы за прекращение дождей.
ForUm

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