Карпатский национальный природный парк рекомендует туристам воздержаться от путешествий по маршруту «Урочище Женец - водопад Гук», поскольку из-за паводка участок маршрута находится в аварийном состоянии.

«Эколого-познавательная тропа «Урочище Женец - водопад Гук». Доехать автомобилем к водопаду невозможно. Паводок оборвал автодорогу, работы по восстановлению которой планируются в ближайшее время. Так как этот участок маршрута находится в аварийном состоянии, посещение пешим туристами также не рекомендуется», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации КНП, путешествие можно осуществить без помех по 4-м маршрутам: «На гору Говерла», «На гору Маковица», «Тропа Довбуша» и в вольерные хозяйства в Яремче.

Напомним, в результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.