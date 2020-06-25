также в разделеПроисшествия
Колонна военных авто спровоцировала ДТП под Харьковом 17
Карпатам снова обещают грозы с градом 12
В Харькове во время игры в футбол умер гражданин Ирака 11
Под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков за отказ пить водку 13
Полиция расследует избиение представителя партии Шария в Харькове 70
На Прикарпатье стихия уничтожила 110 км автодорог и 90 мостов 27
ГосЧС предупредила о повышении уровней воды в реках Западной Украины 22
На Западной Украине подтоплены 285 населенных пунктов 25
На Днепропетровщине молодой мужчина подорвался на гранате 38
Паводок уничтожил уникальное озеро в Карпатах 74
Паводок разрушил часть железной дороги на Прикарпатье 67
Из-за паводков на западе 10 тысяч человек остались без газа 16
На Чернобыльской АЭС подтвердили случай COVID-19 14
Из танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов 27
На реке Прут сегодня ожидается максимально высокая вода 47
В Украине за сутки – 940 случаев COVID-19 35
На Прикарпатье подтоплено более 4,5 тысячи домов, разрушены 90 мостов 25
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, потерь нет 10

Карпатский национальный природный парк рекомендует туристам воздержаться от путешествий по маршруту «Урочище Женец - водопад Гук», поскольку из-за паводка участок маршрута находится в аварийном состоянии.

«Эколого-познавательная тропа «Урочище Женец - водопад Гук». Доехать автомобилем к водопаду невозможно. Паводок оборвал  автодорогу, работы по восстановлению которой планируются в ближайшее время. Так как этот участок маршрута находится в аварийном состоянии, посещение пешим туристами также не рекомендуется», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации КНП, путешествие можно осуществить без помех по 4-м маршрутам: «На гору Говерла», «На гору Маковица», «Тропа Довбуша» и в вольерные хозяйства в Яремче.

Напомним, в результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги